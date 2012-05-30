Росія хоче статус для "Південного потоку"
Росія хотіла б, щоб ЄС ставився до “Південного потоку” так, як до інших газопроводів, таких як “Північний потік” чи “Набукко”.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам Посол Росії при ЄС Володимир Чижов.
“Ми обговорюємо розвиток “Південного потоку” і вважаємо, що ставлення до нього в ЄС має бути таким самим, як і до “Північного потоку” та інших трубопроводів”, - сказав він.
Відповідаючи на уточнююче запитання щодо того, чи вважає Росія ставлення Європи до “Південного потоку” дискримінаційним, Посол зазначив, що Москва хотіла б отримати для цього газогону статус в рамках програми ЄС TEN-E (транс’європейська мережа – енергетика), що дало б певні переваги.
“Північний потік” отримав такий статус, “Набукко” – теж, хоча його доля незрозуміла. “Південний потік” подав заявку, однак поки не отримав цього статусу, і ми сподіваємося, що такий статус буде надано”, - сказав В.Чижов.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Єврокомісія неодноразово наголошувала, що “Південний потік” не був, і не буде визнаним пріоритетним для ЄС на відміну від проекту “Південного коридору”, який передбачає постачання газу напряму з регіону Каспійського моря та Центральної Азії до ЄС.