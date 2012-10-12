Причиною катастрофи літака ЧФ стала відмова двигуна

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Комісію з розслідування причин і обставин катастрофи літака очолив командувач ЧФ РФ контр-адмірал Олександр Федотенков. До з'ясувань причин, що викликали сьогоднішній крах, всі польоти літаків Бе-12 припинені.

Стан здоров'я члена екіпажу, який залишився в живих, задовільний. Він не потребує госпіталізації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в районі Севастопольського селища Кача троє людей загинули і один перебуває у важкому стані в результаті краху літака Бе-12, що знаходиться на озброєнні в морській авіації Чорноморського флоту Росії. За інформацією джерела правоохоронних органів Севастополя, інцидент стався в другій половині дня на аеродромі «Кача». Літаку Бе-12 понад 30 років. Озброєння і зброї в літаку не було.