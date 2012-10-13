У Росії сьогодні - день тиші

У неділю в 77 регіонах країни буде проведено більше 4800 виборів різного рівня, в яких візьмуть участь близько 22 мільйонів виборців.

Вперше з 2004 року в Росії будуть проводитися прямі вибори губернаторів: очільників регіонів обиратимуть в Амурській, Білгородській, Брянській, Новгородській і Рязанській областях.

У Північній Осетії, Удмуртії, Краснодарському краї, Пензенській, Саратовській і Сахалінській областях відбудуться вибори до регіональних парламентів.

У Калінінграді пройдуть вибори мера міста.