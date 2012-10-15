Монголія демонтувала головного Леніна і продає його за 287 доларів (фото)

Монумент, встановлений 58 років тому, був демонтований і виставлений на аукціон. За статую Вождя хочуть 400 тисяч монгольських тугриків (287 доларів США).

Рішення прибрати пам'ятник, встановлений просто у центрі міста, прийняла нова демократична влада країни, яка здобула перемогу на червневих парламентських виборах, пише gazeta.ua з посиланням на ЗМІ. В результаті виборів мером Улан-Батора вперше став представник демократичних сил Бат Уул, який і вирішив позбутися пам'ятника вождю світового пролетаріату. Коментуючи рішення про знесення, мер заявив, що за часів правління Леніна і Сталіна жертвами політичних репресій стали тисячі монголів.

Місцева демократична адміністрація також виношує плани встановити на звільненому місці пам'ятник жертвам масових заворушень в Улан-Баторі 2008 року, в результаті яких загинуло п'ять осіб.