Обама виграв передвиборні дебати у Ромні

Як повідомляє РІА «Новости», очікується, що ця перемога приверне на бік Б.Обами значну кількість виборців, які не визначилися і до теперішнього часу віддавали перевагу М.Ромні, перед виборами 6 листопада.

Черговий раунд передвиборних президентських дебатів пройшов у вівторок увечері в Хемпстеді (штат Нью-Йорк) у форматі відповідей на запитання 82-х виборців, які не визначилися.

Попередні дебати М.Ромні і Б.Обама провели 3 жовтня, а кандидати у віце-президенти Джозеф Байден і Пол Райан - 12 жовтня.

Президент врахував усі помилки зустрічі з М.Ромні 3 жовтня і більш активно включався у суперечки, вдавався до звинувачень на адресу співбесідника, не боявся дорікати йому у непоінформованості з низки питань зовнішньої і внутрішньої політики. Для чергового раунду дебатів Б.Обама обрав агресивний і звинувачувальний стиль виступу. У цілому Президент, відомий тим, що відповідає на запитання довгими фразами, минулого вечора був лаконічним і точним у визначеннях. Він перебивав М.Ромні, не чекав можливості заперечити йому, коли той припускався помилок або невірних тлумачень дій чинної адміністрації.

Ведуча дебатів, журналіст CNN Кенді Кроулі, була змушена кілька разів переривати Б.Обаму і М.Ромні і повертати їх до відповідей на запитання.

Телеглядачі погодилися, що Б.Обама врахував уроки минулих дебатів і визнали його переможцем нового раунду.

"Виступ Обами сподобався 46% телеглядачів, за Ромні ж віддали голоси 39%", - відзначає CNN, яка проводила опитування телеглядачів.

Це перша перемога демократів, яких на президентських виборах представляють Б.Обама і Дж.Байден.

Перемога в двох попередніх раундах дебатів - 3 і 12 жовтня - залишилася за республіканцями М.Ромні і П.Райаном.