Лукашенко - про Femen: у мене не такі груди, як у них

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, О.Лукашенко сказав на прес-конференції для російських регіональних ЗМІ про акцію, яку 19 грудня 2011 року провели біля будівлі КДБ в Мінську активістки руху Femen.

«Приїжджали до нас якісь голі жінки з України, мене показували. Щоправда, у мене не такі груди, як у них», - сказав Президент Білорусі.

«Влада даремно реагує, клює на них і починає бомбити, садити», - вважає О.Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Інна Шевченко, Оксана Шачко і Олександра Немчинова, оголившись до пояса перед входом у будівлю КДБ Білорусі, впродовж декількох хвилин тримали плакати з написами: Freedom to political prisoners («Свободу політичним ув'язненим») і «Жыве Беларусь!». Це ж гасло, «Жыве Беларусь!»., вони скандували. Акція була приурочена до роковин розгону опозиційного мітингу 19 грудня 2010 року, учасники якого були не згодні з офіційними підсумками президентських виборів.

За інформацією лідера Femen Ганни Гуцол, дівчат побили, обстригли волосся, забрали у них документи і телефони. У результаті вони виявилися за 1,5 км. від українського кордону, вийшли до села Беки, де звернулися до місцевих жителів. Згодом приїхала міліція і забрала їх у відділок. Пізніше за дівчатами приїхав консул України з копіями їх паспортів. У супроводі дипломата вони були депортовані на батьківщину через пункт пропуску «Нова Рудня».