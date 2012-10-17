Удальцова випустили під підписку про невиїзд

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ.

«Наразі в порядку ст.91 КПК РФ затримано Костянтина Лебедєва, його допитано як підозрюваного. Також як підозрюваного допитано С.Удальцова, йому обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд і належну поведінку. Обидва підозрюваних дали свідчення про те, що до організації масових безпорядків вони жодного стосунку не мають, проте знову підтвердили факт своїх зустрічей влітку 2012 року в Мінську з жителями Грузії», - йдеться в повідомленні.

Слідчі Головного слідчого управління СК РФ завершили обшуки у фігурантів кримінальної справи про приготування до організації масових безпорядків, порушеної щодо С.Удальцова Леоніда Развозжаєва, К.Лебедєва й інших осіб за результатами перевірки фактів, викладених у фільмі «Анатомія протесту-2».

Під час шести обшуків у С.Удальцова, Л.Развозжаєва, К.Лебедєва вилучено електронні носії інформації і документи, які найближчим часом буде оглянуто слідчими. Потім за вилученими матеріалами буде призначено необхідні експертизи. Крім того, у К.Лебедєва вилучено патрони від мисливської рушниці, які зберігалися на порушення встановлених вимог у легкодоступному місці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти С.Удальцова, Л.Развозжаєва і К.Лебедєва за «приготування до масових безпорядків у Москві і на території інших регіонів Російської Федерації».