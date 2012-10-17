Опозиція заявляє, що в Росії почалися репресії: Удальцову світить 10 років

Раніше офіційний представник СК повідомив, що СК порушив кримінальну справу проти Удальцова та інших людей після перевірки фактів з фільму "Анатомія протесту-2". Справу порушено за статтею "приготування до організації масових заворушень", пише РІА "Новости".

Удальцову загрожує від чотирьох до десяти років позбавлення волі, у фігурантів справи проводяться обшуки. Крім координатора "Лівого фронту", підозрюваними у справі проходять його помічник Костянтин Лебєдєв і помічник депутата Держдуми Іллі Пономарьова Леонід Развозжаєв. Є й інші підозрювані, імена яких відомство поки не називає.

Опозиціонера Сергія Удальцова, після затримання, привезли в головну будівлю Слідчого комітету РФ в Москві на допит і, не давши можливості підійти до журналістів, препровадили всередину.

У мікроблозі Удальцова з'явився запис: "Сергій прислав смс:" Тримайтеся, женіть хвилю максимально. Мене закривають."

Автори нашумілої стрічки, що вийшла на НТВ, стверджують, що опозиція готує силове захоплення влади на гроші з-за кордону. У фільмі було показано відео, де Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе.

Під час перевірки було встановлено, що голос, в тому числі в сюжетах, знятих прихованою камерою відеоспостереження в "Анатомії протесту-2", належить Удальцову, а зустріч, фрагменти якої показані у фільмі, відбувалася в другій половині червня 2012 року в Мінську.

Представники опозиції вважають дії Слідчого комітету, який порушив кримінальну справу проти Сергія Удальцова, політичним переслідуванням.

"Дії слідства виглядають абсолютно політично вмотивованими", - сказав один з організаторів "Лівого фронту", депутат Держдуми Ілля Пономарьов, назвавши подію репресіями відносно мирних громадян.

На його думку, походження плівки, показаної на телеканалі НТВ, незаконне.

"Я багато разів говорив: справжня плівка, про яку йде мова в цій передачі, не справжня плівка, але її походження очевидно незаконне. Я б більш вітав, якби наші правоохоронні органи, якщо в них виникнуть підозри про вчинення правопорушення, пішли б у суд, отримали санкції суду, записали б відповідних фігурантів і сказали: "Ось дивіться, ми викрили шпигунську змову", - додав Пономарьов.