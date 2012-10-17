Опозиція заявляє, що в Росії почалися репресії: Удальцову світить 10 років

15:35, 17 жовтня 2012
Світ
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Російського опозиціонера Сергія Удальцова затримали на 48 годин для проведення допиту в СК РФ за нібито підготовку до масових заворушень і захоплення влади. Удальцова загрожує від чотирьох до десяти років позбавлення волі.

Сергія Удальцова сьогодні затримали

Раніше офіційний представник СК повідомив, що СК порушив кримінальну справу проти Удальцова та інших людей після перевірки фактів з фільму "Анатомія протесту-2". Справу порушено за статтею "приготування до організації масових заворушень", пише РІА "Новости".

Удальцову загрожує від чотирьох до десяти років позбавлення волі, у фігурантів справи проводяться обшуки. Крім координатора "Лівого фронту", підозрюваними у справі проходять його помічник Костянтин Лебєдєв і помічник депутата Держдуми Іллі Пономарьова Леонід Развозжаєв. Є й інші підозрювані, імена яких відомство поки не називає.

Опозиціонера Сергія Удальцова, після затримання, привезли в головну будівлю Слідчого комітету РФ в Москві на допит і, не давши можливості підійти до журналістів, препровадили всередину.

У мікроблозі Удальцова з'явився запис: "Сергій прислав смс:" Тримайтеся, женіть хвилю максимально. Мене закривають."

Автори нашумілої стрічки, що вийшла на НТВ, стверджують, що опозиція готує силове захоплення влади на гроші з-за кордону. У фільмі було показано відео, де Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе.

Під час перевірки було встановлено, що голос, в тому числі в сюжетах, знятих прихованою камерою відеоспостереження в "Анатомії протесту-2", належить Удальцову, а зустріч, фрагменти якої показані у фільмі, відбувалася в другій половині червня 2012 року в Мінську.

Представники опозиції вважають дії Слідчого комітету, який порушив кримінальну справу проти Сергія Удальцова, політичним переслідуванням.

"Дії слідства виглядають абсолютно політично вмотивованими", - сказав один з організаторів "Лівого фронту", депутат Держдуми Ілля Пономарьов, назвавши подію репресіями відносно мирних громадян.

На його думку, походження плівки, показаної на телеканалі НТВ, незаконне.

"Я багато разів говорив: справжня плівка, про яку йде мова в цій передачі, не справжня плівка, але її походження очевидно незаконне. Я б більш вітав, якби наші правоохоронні органи, якщо в них виникнуть підозри про вчинення правопорушення, пішли б у суд, отримали санкції суду, записали б відповідних фігурантів і сказали: "Ось дивіться, ми викрили шпигунську змову", - додав Пономарьов.

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