Ураган «Сенді» знищив вітрильник, що знімався в «Піратах Карибського моря»
09:43, 30 жовтня 2012Світ
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Вітрильник Bounty, що знімався у «Піратах Карибського моря», затонув через ураган «Сенді» в районі Північної Кароліни.
Затонув легенданий вітрильник
Як повідомляєNEWSru з посиланням на Reuters, за даними Берегової охорони США, за допомогою вертольотів врятовані 14 з 16 членів екіпажа, двоє зникли безвісти.
Як уточнює «Голос Америки», на борту 55-метрового вітрильника Bounty було виявлено течу, він почав тонути за 160 миль від епіцентру урагану.
Bounty було споруджено у 1962 році для зйомок фільму за участю Марлона Брандо «Бунт на борту Bounty», а у 2000-ті роки використовувався у зйомках «Піратів Карибського моря».
Вітрильник також здійснював туристичні круїзи по Карибському морю.
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