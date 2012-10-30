Ураган «Сенді» знищив вітрильник, що знімався в «Піратах Карибського моря»

Як повідомляєNEWSru з посиланням на Reuters, за даними Берегової охорони США, за допомогою вертольотів врятовані 14 з 16 членів екіпажа, двоє зникли безвісти.

Як уточнює «Голос Америки», на борту 55-метрового вітрильника Bounty було виявлено течу, він почав тонути за 160 миль від епіцентру урагану.

Bounty було споруджено у 1962 році для зйомок фільму за участю Марлона Брандо «Бунт на борту Bounty», а у 2000-ті роки використовувався у зйомках «Піратів Карибського моря».

Вітрильник також здійснював туристичні круїзи по Карибському морю.