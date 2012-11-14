Грецька прокуратура взялася за перевірку офшорних рахунків 97 олігархів

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Список з іменами 97 греків, на рахунках яких у відділеннях банку HSBC на острові Джерсі знаходяться 22,3 мільярда євро, виявився в розпорядженні британської влади. Всього до нього потрапили дані про 8,474 тисячі рахунків на Джерсі, який називають притулком від податків.

За даними газети Daily Telegraph, серед власників рахунків є і торговці наркотиками, і порушники податкового законодавства, банкіри, керівники нафтових компаній і навіть біженець з Іраку, який отримав політичний притулок і проживає в Англії на соціальну допомогу і у якого на рахунках більше двох мільйонів євро.

Прокурори направили через міністерство фінансів Греції запит до влади Великобританії з проханням надати новий список для того, щоб з'ясувати, чи не порушували вкладники з Греції податкове законодавство.

Мінфін Греції вважає боротьбу з ухилянням від податків своїм пріоритетним завданням, рішення якого повинне дозволити збільшити доходи бюджету і відновити соціальну справедливість. Порушникам загрожує блокування рахунків, високі штрафи і конфіскація прихованих від оподаткування коштів.