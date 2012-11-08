Парламент Греції сказав громадянам затягнути паски ще більше
09:35, 08 листопада 2012Світ
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Парламент Греції проголосував за непопулярні заходи економії, щоб обтяжена боргами країна змогла отримати додаткову допомогу від іноземних кредиторів.
Найрадикальніших демонстрантів розганяли водометами і шумовими гранатами
Греція вимушена заощадити у своєму бюджеті близько 13,5 мільярда євро, щоб отримати 31,5 мільярда євро від ЄС та МВФ, пише Радіо Свобода.
Без такої допомоги грецький уряд міг залишитися без фінансових ресурсів уже в середині листопада.
Перед голосуванням десятки тисяч греків вийшли на акції протесту проти заходів заощадження. Спецпідрозділи поліції застосували проти найбільш радикальних учасників протесту водомети, сльозогінний газ і шумові гранати.
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