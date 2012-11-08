Парламент Греції сказав громадянам затягнути паски ще більше

Греція вимушена заощадити у своєму бюджеті близько 13,5 мільярда євро, щоб отримати 31,5 мільярда євро від ЄС та МВФ, пише Радіо Свобода.

Без такої допомоги грецький уряд міг залишитися без фінансових ресурсів уже в середині листопада.

Перед голосуванням десятки тисяч греків вийшли на акції протесту проти заходів заощадження. Спецпідрозділи поліції застосували проти найбільш радикальних учасників протесту водомети, сльозогінний газ і шумові гранати.