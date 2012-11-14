ЄС віддасть Нобелівську премію дітям, які постраждали від війни

Про це 14 листопада заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

"Нобелівська премія миру відстоює примирення у всьому світі, - підкреслив Баррозу. - Преміальні гроші повинні бути використані на благо дітей, які є не тільки головною надією на майбутнє, але і завжди ставали головними жертвами конфліктів".

У жовтні Нобелівський комітет присудив премію миру Європейському союзу за сцілюючий вплив європейської інтеграції на європейський континент, де після численних воєн встановився тривалий мир.