ЄС віддасть Нобелівську премію дітям, які постраждали від війни
20:34, 14 листопада 2012Світ
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Європейський союз передасть Нобелівську премію миру в розмірі приблизно 930 тис євро (1,2 мільйона доларів США) на потреби дітей, що постраждали від військових конфліктів.
Баррозу каже, що діти найбільше страждають від війни
Про це 14 листопада заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.
"Нобелівська премія миру відстоює примирення у всьому світі, - підкреслив Баррозу. - Преміальні гроші повинні бути використані на благо дітей, які є не тільки головною надією на майбутнє, але і завжди ставали головними жертвами конфліктів".
У жовтні Нобелівський комітет присудив премію миру Європейському союзу за сцілюючий вплив європейської інтеграції на європейський континент, де після численних воєн встановився тривалий мир.
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