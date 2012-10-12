У боротьбі за Нобелівську премію Тимошенко поступилася Євросоюзу

Про це повідомляє РІА "Новости".

Премія присуджується за роботу з об'єднання Європи та перетворення її з "континенту війни на контінтент миру", повідомив на церемонії в Осло голова Нобелівської премії миру колишній прем'єр-міністр Норвегії Турб'ерн Ягланд.

Він є також генеральним секретарем Ради Європи. У 2004 році Ягланд вже висував Євросоюз на Нобелівську премію миру, запропонувавши тоді заохотити процес європейської співпраці. У списку претендентів в цьому році був 231 кандидат (у ньому фігурувала також екс-прем'єр України Юлія Тимошенко), в тому числі 43 громадських та міжнародних організації.

Сума нагороди в цьому році становить 8 мільйонів шведських крон (1,2 мільйона доларів США). Церемонія вручення нагороди пройде в Осло 10 грудня, в день смерті Альфреда Нобеля - засновника п'яти Нобелівських премій, чотири з яких вручаються в Стокгольмі.