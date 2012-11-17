В Єгипті поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом: 30 загиблих
10:01, 17 листопада 2012Світ
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До 30 осіб, за попередніми даними, загинули, ще декілька десятків постраждали внаслідок зіткнення поїзда зі шкільним автобусом, що сталося в єгипетській провінції Асьют
Поїзд слідував за маршрутом Каїр-Асуан
Про це повідомляє РІА «Новости».
За інформацією, поїзд, що слідував за маршрутом Каїр-Асуан, зіткнувся з автобусом на одному із залізничних переїздів поблизу населеного пункту Манфалут.
За попередніми даними, загинули від 25 до 30 пасажирів, переважно школярі.
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