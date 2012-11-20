Бойовики Гази понесли рекордні втрати

Про це свідчать дані ізраїльської армії і палестинських медиків.

Як повідомляє РІА Новости, за шостий день обміну ударами на територію Ізраїлю впали 67 ракет проти 105 у неділю і 170 в суботу. Ще 42 були перехоплені батареями ПРО "Залізний купол". Вперше за п'ять днів обстріли були обмежені півднем Ізраїлю і не поширилися на Тель-Авів - ділову столицю країни і центр найбільшої агломерації Гуш-Дан з населенням понад три мільйони чоловік.

"З початку операції понад 650 ракет впали в Ізраїлі. Система" Залізний купол" перехопила ще більше 340 на шляху до районів значної концентрації цивільного населення, добившись ураження цілей з імовірністю в 90%", - йдеться в підсумковому зведенні армії про хід бойових дій, що почалися минулої середи.

З ізраїльського боку жертвами обстрілу стали троє людей, в чий будинок в четвер потрапила палестинська ракета.

Палестинські втрати від ізраїльських бомбардувань досягли, щонайменше, 108 чоловік убитими і понад 850 пораненими. За даними міністерства охорони здоров'я сектору Газа, в понеділок, який став найбільш кровопролитним днем операції, загинули 37 жителів анклаву, серед яких як бойовики, так і мирні жителі.