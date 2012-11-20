В Індії під час свята на честь бога сонця загинуло 14 людей

Як передає ІТАР-ТАСС, причиною трагедії стала тиснява, що виникла, за свідченням очевидців, після того, як у натовп впав електричний дріт.

Свято Чхатх відзначається наприкінці місяця картика за індуїстським місячним календарем. Фестиваль триває чотири дні, в ході яких проводяться різні ритуали: обмивання у священних річках та водоймах, пости і вознесіння молитов сонцю, що сходить і заходить. Індуїсти вірять у те, що поклоніння сонцю може вилікувати від різних хвороб, забезпечити довголіття і процвітання членам сім'ї та друзям.