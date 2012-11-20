Президент Єгипту розповів, коли завершиться операція Ізраїлю в Газі

Президент Єгипту Мухаммед Мурсі заявляє, що операція ізраїльської армії в секторі Газа завершиться у вівторок, повідомляє РІА Новости. ''Агресія проти Гази закінчиться сьогодні. Без поступок і капітуляцій'', - цитує слова президента видання ''Масрі-Аль-Яум". Минулого тижня Мурсі повідомив журналістам, що його уряд перебуває в контакті з обома сторонами конфлікту і є "певні підстави сподіватися на швидке припинення вогню".

Як повідомлялося раніше, з ізраїльського боку жертвами обстрілу стали троє людей, в чий будинок в четвер потрапила палестинська ракета.

Палестинські втрати від ізраїльських бомбардувань склали, щонайменше, 108 чоловік убитими і понад 850 пораненими. За даними міністерства охорони здоров'я сектору Газа, в понеділок, який став найбільш кровопролитним днем операції, загинули 37 жителів анклаву, серед яких як бойовики, так і мирні жителі.