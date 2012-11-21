Ізраїльські війська продовжують бомбити сектор Газа

Ізраїльські війська в середу завдали десятки ударів по сектору Газа, зруйнувавши черговий комплекс урядових установ, поліцейське управління і один з головних мостів анклаву, довівши загальне число палестинських жертв тижневої кампанії до 140 осіб, серед яких троє місцевих журналістів.

Як повідомляє РИА Новости, обмін ударами, в яких з ізраїльської сторони загинули п`ятеро, продовжився після того, як напередодні ввечері не відбулося анонсованого палестинцями перемир`я, й у пошуках миру до регіону прибули Держсекретар США Гіларі Клінтон і Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, який застеріг Ізраїль від наземного вторгнення.

Палестинські бойовики за минулу добу піддали Ізраїль одному з найбільш масованих ракетних обстрілів із початку кампанії, випустивши 198 ракет, які забрали життя двох людей - військовослужбовця й співробітника приватної компанії, що виконувала підряди міністерства оборони. Минулого тижня в палестинському обстрілі загинули троє жителів південного міста Кир’ят-Малахі, в чий будинок потрапила ракета.

Одна з ракет у вівторок потрапила в житловий будинок у великому центральному місті Рішон ле-Ціоне, легко поранивши чотирьох людей. За межі півдня Ізраїлю вилетіла й ракета, яка була випущена по Єрусалиму, але впала, не завдавши шкоди, на палестинських територіях Західного берега річки Йордан.

Як повідомляв УНІАН, ізраїльські військові 14 листопада почали проти бойовиків у Газі операцію, що отримала старозавітну назву ”Хмарний стовп”. У рамках операції влада Ізраїлю оголосила мобілізацію 16 тисяч резервістів.

Востаннє Ізраїль вводив війська в анклав чотири роки тому в ході операції ”Литий свинець”, жертвами якої сталі понад тисяча палестинців.