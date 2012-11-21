Газпром: Ми-то зможемо видобути, головне - щоб споживачі були

ВАТ "Газпром" чекає за підсумками поточного року видобуток газу на рівні близько 500 мільярдів кубометрів, у 2013 році - майже на тому самому рівні, повідомив журналістів заступник голови правління концерну Валерій Голубєв.

"Близько 500 мільярдів ми зможемо видобути", - сказав він.

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Як передає РІА «Новости», при цьому він зазначив, що видобуток у 2013 році прогнозується приблизно на тому самому рівні внаслідок того, що холдинг має довгострокові контракти. "Плюс-мінус певна величина. Ми-то зможемо видобути, головне - щоб споживачі були", - сказав В.Голубєв.

20 листопада заступник голови правління "Газпрому" Віталій Маркелов говорив, що холдинг поки що зберігає прогноз видобутку газу на 2012 рік на рівні 525 мільярдів кубометрів (у 2011 році було 513,2 мільярда кубометрів). При цьому, за даними ЦДУ ПЕК, у січні-жовтні поточного року найбільший російський виробник газу скоротив видобуток на 5,9% - до 391,326 мільярда кубометрів.

Голова холдингу Олексій Міллер у жовтні говорив, що видобуток "Газпрому" за підсумками 2012 року залежатиме від попиту в Європі в листопаді-грудні. При цьому він зазначав, що зима очікується холодною.