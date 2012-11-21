Три ізраїльські ракети влучили в офіс Agence France-Presse

Про це повідомляє фотограф агентства.

Як передає Лента.ру, за словами фотографа, щонайменше три ізраїльські ракети влучили в шостий поверх офісної будівлі. Сам журналіст, який перебував на момент удару на четвертому поверсі, де розташований офіс AFP, не постраждав, так само як і решта співробітників агентства.

З 14 листопада, коли Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАСа, в секторі Газа загинуло, за останніми даними, більш як 130 осіб. Лише за останню добу кількість жертв на палестинських територіях становить 26 осіб. Загальна кількість потерпілих палестинців перевищує на сьогодні тисячу осіб.

З першого ж дня загострення конфлікту Ізраїль почав обстрілювати офіси ЗМІ в секторі Газа. 18 листопада ізраїльська ракета влучила в будівлю офісу телеканалу Russia Today. Співробітники телеканалу не постраждали, проте серед журналістів телеканалу "Аль-кудс", який в Ізраїлі вважається близьким до ХАМАСа, поранення дістали не менш як шість осіб.