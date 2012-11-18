Ізраїльська ракета зруйнувала офіси світових ЗМІ у секторі Газа
15:09, 18 листопада 2012Світ
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У секторі Газа в результаті влучення ізраїльської ракети зруйновано бізнес-центр "Аль-Шава", де розташовувалися офіси багатьох медіа-компаній, зокрема Russia Today, Sky News, ITV і палестинські інформаційні агентства.
У результаті обстрілу було поранено шість журналістів
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на палестинські ЗМІ.
У результаті обстрілу було поранено шість журналістів.
Як повідомлялося, Ізраїль з 14 листопада проводить в секторі Газа військову операцію "Хмарний стовп", метою якої оголошено знищення бойовиків і їх інфраструктури. Поки що операція зводиться до дистанційних ударів, але влада Ізраїлю не виключає можливості сухопутного вторгнення в сектор Газа. Загальна кількість загиблих у секторі Газа з початку операції досягла 50 осіб, повідомляють місцеві медики. Палестинський обстріл за час протистояння забрав життя трьох ізраїльтян.
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