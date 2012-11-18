Ізраїльська ракета зруйнувала офіси світових ЗМІ у секторі Газа

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на палестинські ЗМІ.

У результаті обстрілу було поранено шість журналістів.

Як повідомлялося, Ізраїль з 14 листопада проводить в секторі Газа військову операцію "Хмарний стовп", метою якої оголошено знищення бойовиків і їх інфраструктури. Поки що операція зводиться до дистанційних ударів, але влада Ізраїлю не виключає можливості сухопутного вторгнення в сектор Газа. Загальна кількість загиблих у секторі Газа з початку операції досягла 50 осіб, повідомляють місцеві медики. Палестинський обстріл за час протистояння забрав життя трьох ізраїльтян.