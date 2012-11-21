Українка обвинуватила прем'єра Косова у своєму секс-рабстві

Жінка стверджує, що їй вдалося втекти з цього гарему. Вона побажала залишитися неназваною і в інтерв'ю балканським газетам фігурує як Н.М. Інформацію про неї поширило Македонське інформаційне агентство MINA.

За словами українки, в гаремі 52 рабині обслуговують не лише самого прем'єра, а й інших політиків і бізнесменів.Гарем розташований у підвалі великого будинку на перехресті вулиць Shaip Spahija і Bedri Shala.

«Ніхто з дівчат не був з Косова, було кілька з Балканських країн, близько 10 з Росії, одна з Камеруну і дві жінки з Китаю», — цитує ZN,UA.

Жінка зазначила, що в будівлі є кілька VIP-приміщень, де Х.Тачі та його друзі влаштовували оргії.

«Більшість людей, які приїжджали сюди, – старшого віку, дуже мало молодих. Багато з них — міжнародні дипломати, зокрема офіцери з місій EULEX і KFOR», — стверджує вона.

«Дівчатам не дозволяється говорити „ні“. Одну з дівчат звали Долорес з Колумбії, вона висловилася проти умов під час нашого обіду в кафетерії. Її застрелив охоронець Тачі», — заявила жінка.

Вона також зазначила, що сама була з Х.Тачі лише раз, коли він прийшов у гарем «під кайфом».

За словами українки, втекти з гарему практично неможливо, але їй допоміг один з охоронців-чеченців.