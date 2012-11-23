Коморовський їде говорити з президентом Латвії про Україну

Про це УНІАН повідомила прес-служба глави Польської держави, відзначивши, що візит триватиме до завтра, 24 листопада.

Б.Коморовський відвідає Латвію на запрошення глави цієї держави.

"Темою розмов з латвійськими політиками мають бути європейські питання, співпраця в енергетичній сфері, в тому числі, транспортування газу, а також питання безпеки. Розмови будуть стосуватися теж "Східного партнерства", в тому числі, ситуації в Грузії, Білорусії та в Україні", - відзначила прес -служба.

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Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі належить до числа політиків з держав Європейського Союзу, котрі найпозитивніше оцінюють результати парламентських виборів в Україні наприкінці жовтня цього року, котрі мали стати тестом на дотримання українською владою демократичних стандартів.

Раніше Б.Коморовський заявив, що результати виборів підтвердили "перемогу проєвропейських настроїв" в Україні та закликав ЄС відкрити дорогу для підписання парафованого навесні цього року договору про асоціацію з українцями.

Водночас канцлер однієї із найбільш впливових в ЄС держав Німеччини Ангела Меркель критично оцінила вибори та ситуацію в Україні, заявивши, що на сьогодні немає умов для підписання цього документа, котрий мав би наблизити євроінтеграцію українців.