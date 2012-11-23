Росія відправила кораблі Чорноморського флоту до Сектора Газа

Про це УНІАН повідомили в Головному командуванні ВМФ Росії.

«Загін бойових кораблів Чорноморського флоту у складі гвардійського ракетного крейсера «Москва», сторожового корабля «Сметливый», великих десантних кораблів «Новочеркасск» і «Саратов», морського буксира МБ-304 і великого морського танкера «Иван Бубнов» одержав наказ перебувати в призначеному районі в східній частині Середземного моря для можливої евакуації російських громадян з району Сектора Газа у разі ескалації палестино-ізраїльського конфлікту», - йдеться в повідомленні.

22 листопада Міноборони РФ поширило інформацію, що ця тактична група кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) завершила заходи першого етапу дальнього походу в східній частині Середземного моря. Передбачалося, що екіпажі кораблів готуватимуться до наступного етапу дальнього походу - виконання завдань з боротьби з морським піратством біля узбережжя Сомалі.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Ізраїль і палестинський рух ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. За інформацією ЗМІ, за тиждень чергового протистояння, що почалося 14 листопада, в Ізраїлі було убито п'ятеро осіб, у Секторі Газа – більш як 130.