Femen провела акцію в Бразилії
23:51, 23 листопада 2012Світ
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Активістки руху Femen провели акцію в Ріо-де-Жанейро.
Причиною для акції протесту, стало збільшення кількості секс-закладів в усій країні. Про це повідомляє сайт руху.
"Щоб привернути увагу до борделізаціі Бразилії, активістки захопили головну терасу найбільш фешенебельного притону Ріо - Copacabana Palace", йдеться в повідомленні.
Учасниці Femen вийшли з плакатами "Бразильські дівчата - 50 $" і "Бразильських жінок можна купити тут".
Як стверджує рух, зростання масштабів секс-індустрії в Бразилії викликане наближенням Чемпіонату світу з футболу в 2014 році.
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З аналогічним протестом Femen виступали в Україні напередодні Євро-2012.
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