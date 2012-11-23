Femen провела акцію в Бразилії

Причиною для акції протесту, стало збільшення кількості секс-закладів в усій країні. Про це повідомляє сайт руху.

"Щоб ​​привернути увагу до борделізаціі Бразилії, активістки захопили головну терасу найбільш фешенебельного притону Ріо - Copacabana Palace", йдеться в повідомленні.

Учасниці Femen вийшли з плакатами "Бразильські дівчата - 50 $" і "Бразильських жінок можна купити тут".

Як стверджує рух, зростання масштабів секс-індустрії в Бразилії викликане наближенням Чемпіонату світу з футболу в 2014 році.

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З аналогічним протестом Femen виступали в Україні напередодні Євро-2012.