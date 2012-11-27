Бунт в російській колонії закінчився, проти керівництва порушили справу

Про це повідомляє РІА "Новости".

У суботу обласне ГУФСІН повідомило, що близько 250 ув'язнених колонії № 6 почали акцію протесту і зажадали послабити режим, зокрема, звільнити кількох людей з штрафного ізолятора. Біля колонії зібралися родичі ув'язнених. Бійці ОМОНу силою розганяли присутніх. Зараз ситуація в колонії нормалізувалася, ув'язнені в колонії почали приймати їжу і добровільно вийшли на шикування.

"Слідчої групою, що працює у виправній установі, прийнята 41 заява ув'язнених, у багатьох з яких є інформація про вимагання в ув'язнених співробітниками виправної установи в період з 2008 року по листопад 2012 грошових коштів у сумі від 5 до 90 тисяч рублів шляхом створення несприятливих умов відбування покарання і погроз застосування фізичного насильства", - йдеться в повідомленні.

Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "перевищення посадових повноважень", а також п'ять кримінальних справ у зв'язку з отриманням травм співробітниками ОМОНу.