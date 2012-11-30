Україна зацікавлена брати участь у Трансанатолійському газопроводі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир Макуха в Осло під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками нафтогазових компаній Норвегії.

«Для нас представляє дуже великий інтерес, що Україна взяла участь у цьому проекті й певна частина газу була направлена на територію України. Це дозволить направляти цей газ для поставок до країн Європи зокрема, а використання підземних сховищ газу, які знаходяться в західній частині України, дозволить використовувати цей газ для балансування потреби європейських споживачів із урахуванням сезонних коливань», - сказав В.Макуха.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Азербайджан і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння зі створення консорціуму для будівництва Трансанатолійського газопроводу.

Трубопровід довжиною близько 2000 км планується прокласти з Азербайджану через Грузію до Туреччини й далі до країн Європи. Точний маршрут траси поки не визначено.

Пропускна спроможність газопроводу на першій стадії становитиме 16 млрд куб. м газу на рік, із яких 6 млрд куб. м використовуватиметься турецькими споживачами, а 10 млрд куб. м поставлятимуться до європейських країн. На другому етапі планується збільшення обсягу постачань до 24 млрд куб. м.

Введення в дію газопроводу заплановано на 2017 рік.

За попередніми оцінками, вартість трубопроводу становитиме 5-6 млрд дол.

Україна веде переговори про участь у реалізації проекту Трансанатолійського газопроводу (TANAP) для поставок азербайджанського газу до Європи.