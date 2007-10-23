Райс закликала Путіна не використовувати нафту як політичну зброю

Державний секретар США Кондолізза Райс закликала Росію не використовувати свої запаси нафти і газу як "політичну зброю" і розкритикувала політику Москви в питанні постачань енергоресурсів, передає Reuters.

Вона також заявила, що демократичні реформи в Росії змогли зблизити Москву і Вашингтон. Держсекретар США у своєму виступі, присвяченому російсько-американським відносинам, визнала, що зараз між двома країнами існує "певна дистанція", але ситуація далека від часів "холодної війни

"Ми поважаємо інтереси Росії, але нікому не буде краще, якщо вона буде користуватися своїм нафтогазовим багатством як політичним інструментом або ставитися до незалежних сусідів як до колишньої сфери впливу", - заявила К.Райс

РБК