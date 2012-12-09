Діджеями, які видали себе за королеву і принца Уельського, займеться Скотленд-Ярд
20:14, 09 грудня 2012Світ
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Скотленд-Ярд зв'язався з австралійської поліцією в рамках з'ясування обставин самогубства медсестри, яка працювала в лікарні короля Едуарда VII, де нещодавно перебувала вагітна герцогиня Кембриджська.
Офіційний досудовий розгляд повинен розпочатися днями, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Як повідомлялося, 46-річна медсестра Жасінта Салдана днями прийняла телефонний дзвінок австралійських радіодіджеї, які видали себе за королеву і принца Уельського. Незабаром після цього жінку знайшли мертвою.
Ведучі радіо розіграли персонал клініки, щоб дізнатися подробиці стану здоров'я Кейт.
Відомо, що діджеї відсторонені від ефіру, а керівництво медіагрупи, в яку входить радіостанція 2Day FM, провело екстрене засідання правління.
В цей час з ефіру станції знята вся реклама, автори ж розіграшу - діджеї Мел Грейг і Майкл Крісчен - перебувають в безстроковій відпустці.
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