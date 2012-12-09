Діджеями, які видали себе за королеву і принца Уельського, займеться Скотленд-Ярд

Офіційний досудовий розгляд повинен розпочатися днями, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомлялося, 46-річна медсестра Жасінта Салдана днями прийняла телефонний дзвінок австралійських радіодіджеї, які видали себе за королеву і принца Уельського. Незабаром після цього жінку знайшли мертвою.

Ведучі радіо розіграли персонал клініки, щоб дізнатися подробиці стану здоров'я Кейт.

Відомо, що діджеї відсторонені від ефіру, а керівництво медіагрупи, в яку входить радіостанція 2Day FM, провело екстрене засідання правління.

В цей час з ефіру станції знята вся реклама, автори ж розіграшу - діджеї Мел Грейг і Майкл Крісчен - перебувають в безстроковій відпустці.