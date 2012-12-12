КНДР запустила балістичну ракету великої дальності

Зроблена Північною Кореєю 1 грудня заява про намір з 10 по 22 грудня провести з космодрому "Сохе" запуск ракети з науково-дослідним супутником викликала різке засудження з боку світової спільноти, зазначає РІА "Новости".

Існують підозри, що запуски в рамках космічної програми КНДР є замаскованим випробуванням ракетного арсеналу країни.

У квітні 2012 року з космодрому "Сохе" у західній провінції Пхенан-Пукто був здійснений запуск ракети-носія "Инха-3" з супутником "Кванменсон-3", проте завершився він невдало.

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У вівторок надійшла інформація, що ракету, яка готувалася до запуску із супутником, зняли зі стартового майданчика космодрому "Сохе" для усунення технічних проблем у її першому ступені.