КНДР почала демонтаж ракети із супутником

За словами джерела, на основі аналізу наявних даних фахівці прийшли до висновку про те, що "неполадки сталися в системі управління вектором тяги" ракети. Як повідомляє РІА Новости, раніше у вівторок ЗМІ повідомили про те, що північнокорейські інженери, імовірно, почали демонтаж ракети, встановленої раніше на стартовому майданчику космодрому "Сохе".

Напередодні КНДР оголосила про намір продовжити тимчасове вікно запуску ракети до 29 грудня. За словами представника Комітету з космічної техніки КНДР, зміна дат запуску ракети пов'язано з "технічною несправністю в блоці керування двигуном".

Раніше південнокорейська газета Chosun Ilbo опублікувала інформацію, що неполадки могли виникнути з прискорювачем третьої ступені ракети. Запуск ракети з супутником з космодрому "Сохе" був спочатку запланований між 07.00 і 12.00 за місцевим часом (00.00 і 05.00 за Києвом) в один з днів з 10 по 22 грудня. Плани Пхеньяна із запуску ракети викликали різкий осуд з боку міжнародного співтовариства, який вважає, що в дійсності космічна програма КНДР є замаскованим випробуванням балістичних ракет. У квітні 2012 року з космодрому "Сохе" було проведено пуск ракети-носія "Инха-3" із супутником "Кванменсон-3", проте завершився він невдало.