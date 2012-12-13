МЗС України зробив заяву щодо захопленої в Сирії українки

Про це йдеться в переданій УНІАН Департаментом інформаційної політики Міністерства закордонних справ заяві МЗС України.

«Українською стороною вживаються всебічні заходи для визволення захопленої українки як на рівні держави, у тому числі у взаємодії з міжнародними партнерами, так і з залученням громадських та релігійних організацій», - говориться в документі.

Україна застерігає осіб та угруповання, які утримують А.Кочнєву, що в разі застосування ними методів фізичного чи іншого впливу на неї, що завдадуть шкоди її здоров`ю або життю, невідворотним наслідком для всіх причетних до таких дій буде настання у повній мірі відповідальності за скоєння злочину, підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання, що іменує себе підрозділом Вільної сирійської армії.

8 листопада в Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Однак про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн доларів.