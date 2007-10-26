Китай став найбільшим у світі експортером

Китай вперше став найбільшим світовим експортером, обігнавши за обсягами зарубіжних поставок Німеччину, пише The Daily Telegraph. Країна в серпні вивезла товарів на 111 мільярда доларів. Це на 55 відсотків більше аналогічних показників попереднього року.

2006 року Німеччина експортувала товарів на 893,6 мільярда євро, США - на 825 мільярдів, а Китай - на 770 мільярдів. За даними Світової організації торгівлі, Китай випередив за експортними показниками США ще на початку 2007 року.

Тепер на Китай припадає вісім відсотків світового експорту. Це втричі більше за частку Великобританії. Близько 46 відсотків товарів, які Китай вивозить за кордон, становить устаткування, продукція машинобудівної галузі та автомобілі.

Для європейських країн зростання китайського експорту невигідне. За прогнозами, в 2007 році торговий дефіцит Євросоюзу з Китаєм складе 220 мільярдів доларів.

Лента.ру