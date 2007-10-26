НАТО скоротить чисельність Сил швидкого реагування

Міністри оборони країн НАТО на неформальній зустрічі в голландському Ноордвейку ухвалили скоротити чисельність своїх Сил швидкого реагування (СШР), повідомив журналістам генсек альянсу Яап де Хооп Схеффер.

Проект СБР спочатку передбачав, що НАТО в разі потреби зможе протягом п`яти днів мати в своєму розпорядженні 25 тисяч військовослужбовців. Генсек не повідомив, на якій конкретно чисельності зупинилися міністри.

За його словами, однією з проблем є фінансування, оскільки лише сім з 26 країн альянсу виділяють 2% свого ВНП на військові цілі - мінімальні витрати, про які була досягнута домовленість в рамках НАТО. Крім того, партнери по альянсу відчувають серйозний тиск у зв`язку з необхідністю тримати 40-тисячний контингент в Афганістані.

Раніше було вирішено, що постійним буде лише невелике "ядро", до якого в разі потреби додаватимуться контингенти з країн НАТО. За словами Схеффера, військове командування альянсу розгляне питання оптимальної чисельності такого "ядра". Генсек підкреслив, що СШР все одно, як і планувалося раніше, будуть спроможні виконувати одночасно сім місій - від евакуації потерпілих при стихійних лихах до боротьби з тероризмом.

РІА "Новости"