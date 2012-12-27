У Нікарагуа евакуюють населення через виверження вулкану
09:15, 27 грудня 2012Світ
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У Нікарагуа прокинувся вулкан Сан-Крістобаль, розташований за 135 км від столиці – міста Манагуа.
Вулкан Сан-Крістобаль прокинувся / Фото : ria.ru
На даний час він викидає стовпи попелу, газу і піску заввишки кілька кілометрів. Місцева влада оголосила про підвищену загрозу, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Армія направила рятувальні загони у найближчі до вулкану райони. Евакуйовано сотні осіб , які живуть неподалік вулкану. Авіакомпаніям рекомендували утриматися від польотів над західною частиною Нікарагуа.
Вулкан висотою 1 тис. 745 м є найвищим і одним з найактивніших вулканів на тихоокеанському узбережжі країни. Останній раз Сан-Крістобаль проявляв ознаки активності, які супроводжувалися викидом попелу, у вересні 2012 року. Серію незначних вивержень було також зафіксовано у 2008 році.
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