Працівники чайної плантації в Індії спалили свого боса і його дружину
12:55, 27 грудня 2012Світ
1212 0
700 працівників чайної плантації в Індії після двотижневого конфлікту підпалили бунгало свого начальника, спаливши його разом із дружиною.
Штат Ассам знаний своїм чаєм
Про це повідомляє українська служба ВВС.
Поліція повідомляє, що робітники підпалили бунгало на плантації у провінції Ассам після того, як керівництво попросило деяких з них залишити свої помешкання.
Вони підпалили також два автомобілі, які належали керівництву.Поліція вже затримала трьох працівників.
Загиблий володів кількома чайними плантаціями, і цей конфлікт не був першим.
Більше половини індійського чаю надходить з близько 800 чайних плантацій в провінції Ассам.
В останні роки час від часу у провінції відбуваються напади розлючених працівників на керівництво чи на власників плантацій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter