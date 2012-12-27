Працівники чайної плантації в Індії спалили свого боса і його дружину

Про це повідомляє українська служба ВВС.

Поліція повідомляє, що робітники підпалили бунгало на плантації у провінції Ассам після того, як керівництво попросило деяких з них залишити свої помешкання.

Вони підпалили також два автомобілі, які належали керівництву.Поліція вже затримала трьох працівників.

Загиблий володів кількома чайними плантаціями, і цей конфлікт не був першим.

Більше половини індійського чаю надходить з близько 800 чайних плантацій в провінції Ассам.

В останні роки час від часу у провінції відбуваються напади розлючених працівників на керівництво чи на власників плантацій.