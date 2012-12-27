У Японії передумали відмовлятися від ядерної енергетики

Новий уряд Японії має намір переглянути політику колишнього кабміну, спрямовану на повну відмову від атомної енергетики до 2030 року. Про це заявив на прес-конференції в Токіо міністр економіки, торгівлі і промисловості Тосиміцу Мотегі, повідомляє Росбалт.

Такий підхід "потребує перегляду", заявив він у відповідь на питання про політику відмови від атомної енергії, передають інтернет-ЗМІ.

Як повідомлялося, близько 8 млн японців підписали в Інтернеті петицію, що вимагає відмовитися від ядерної енергетики, ще сотні тисяч людей провели масові демонстрації в останній час. Протести проти використання наявних і будівництва нових атомних електростанцій активізувалися у всій країні після аварії в результаті землетрусу і цунамі на АЕС "Фукусіма-1".

Раніше влада Японії оголосила про плани щодо закриття до 2040 року всіх існуючих в країні атомних електростанцій (АЕС) і зниження споживання атомної енергії до нуля до зазначеного терміну. Таким чином, Японія наслідуватиме приклад Італії, Швейцарії та Німеччини, які відмовилися від "мирного атома" раніше. Причиною для такого рішення є тиск з боку громадськості, яка вимагає закриття АЕС після аварії на станції "Фукусіма-1" у березні 2011 року.