У Японії передумали відмовлятися від ядерної енергетики
Новий уряд Японії перегляне плани своїх попередників щодо поетапного відмови від ядерної енергетики до 2040 року.
Новий уряд Японії має намір переглянути політику колишнього кабміну, спрямовану на повну відмову від атомної енергетики до 2030 року. Про це заявив на прес-конференції в Токіо міністр економіки, торгівлі і промисловості Тосиміцу Мотегі, повідомляє Росбалт.
Такий підхід "потребує перегляду", заявив він у відповідь на питання про політику відмови від атомної енергії, передають інтернет-ЗМІ.
Як повідомлялося, близько 8 млн японців підписали в Інтернеті петицію, що вимагає відмовитися від ядерної енергетики, ще сотні тисяч людей провели масові демонстрації в останній час. Протести проти використання наявних і будівництва нових атомних електростанцій активізувалися у всій країні після аварії в результаті землетрусу і цунамі на АЕС "Фукусіма-1".
Раніше влада Японії оголосила про плани щодо закриття до 2040 року всіх існуючих в країні атомних електростанцій (АЕС) і зниження споживання атомної енергії до нуля до зазначеного терміну. Таким чином, Японія наслідуватиме приклад Італії, Швейцарії та Німеччини, які відмовилися від "мирного атома" раніше. Причиною для такого рішення є тиск з боку громадськості, яка вимагає закриття АЕС після аварії на станції "Фукусіма-1" у березні 2011 року.