У Венесуелі встановлено рекорд за кількістю вбивств

Це вище за показники 2011 року, який був визнаний рекордним за рівнем насильства, повідомляє в четвер незалежна організація Observatorio Venezolano de Violencia.

За її даними, кількість убивств на кожних 100 тисяч жителів збільшилася до 73. У 2011 році цей показник становив 67, у 2010-му - 48. Вже в 2011 році експерти говорили про "епідемію насильства".

"Протягом 2012 року в Венесуелі спостерігалося значне зростання насильства, що стало результатом як збільшення кількісних показників злочинності та її різновидів, так і охоплення нових територій країни, попри заходи уряду з протидії злочинності та контролю за нею", - цитує доповідь РІА "Новости".

Порівняно з 2011 роком, коли було зафіксовано 19,3 тисячі вбивств, зростання їх становить 12%, наголошується в доповіді.

Венесуельська опозиція заявляла раніше, що за останні десять років правління президента Уго Чавеса насильницькою смертю в країні загинули приблизно 155 тисяч осіб (без урахування поточного року). За підрахунками опозиції, якщо виставити в один ряд труни із загиблими, то ця похоронна процесія в довжину зайняла б більше 310 кілометрів.