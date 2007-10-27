Адвокати й детективи, медики й перукарі допоможуть оптимально розірвати шлюб

З величезною присутністю журналістів та малою – безпосередньо зацікавлених у віденському фешенебельному готелі "Марріотт" у суботу відкрився перший в світі міжнародний "ярмарок розлучень", який триватиме два дні під девізом "Почни своє життя з початку".

Організатор цієї незвичайної виставки Антон Барц, який раніше спеціалізувався на проведенні "весільних ярмарків", зовсім не збентежений малою кількістю відвідувачів.

"Головне - почати, - сказав він РІА Новости. - Сьогодні ми налічили 180 осіб. Багато хто з них прийшов справді "у справі", тобто одержати консультацію, як зробити цей найвідповідальніший після одруження крок у житті. Мені, наприклад, трапилися дві жінки - одна років 18-20, друга років 80, які прийшли порадитися, як їм розпочати нове життя без чоловіків".

Австрія для проведення першого такого міжнародного ярмарку, за словами Барца, вибрана не випадково. "Про те, що таке захід для Альпійської республіки буде корисним, свідчать цифри статистики: кожен другий шлюб у країні розпадається", - зазначив він.

Серед 20 учасників цього нового ярмарку - адвокатські контори, що спеціалізуються у справах про розлучення, організації допомоги жінкам і дітям, детективні агентства, туроператори, які пропонують організацію свят з нагоди розлучення та цікаві поїздки для "свіжорозлучених", медичні установи із встановлення батьківства, маклери з житлових питань.

Є навіть стенд, де представляє своє мистецтво перукарський салон. "Наша присутність на виставці цілком зрозуміла: адже людина починає нове життя, а це означає, що вона прагнутиме робити все по-новому, в тому числі й зачіску", - каже представник салону.

Основне завдання виставки - допомогти людям вирішити всі проблеми, пов`язані з розлученням. На всіх стендах інформація надається різними мовами, зокрема, німецькою, англійською, французькою, турецькою, сербською і хорватською.

Антон Барц вже одержав заявки на проведення "ярмарків розлучень" у Німеччині, Італії, Франції. "Але це - справа майбутнього, - сказав він. - За два тижні ми плануємо таку ж акцію в австрійському Лінці, а наступного року постараємося вийти на іноземний ринок".