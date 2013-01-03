У Туреччині заарештували екс-главу Генштабу

Екс-главу Генштабу взяли під варту у його власному будинку, пише Радіо "Свобода".

Відзначається, що арешт пов’язаний зі спробами слідства прояснити роль військових у поваленні першого в Туреччині уряду ісламістів у 1997 році, так званого "м'якого перевороту".

Тодішнього прем’єра Неджметтіна Ербакана змусили подати у відставку, звинувативши у спробах підвищити вплив ісламу в політиці. Ербакана був одним з перших членів ісламістських партій, який прийшов до влади в результаті виборів.

Розслідування у цій справі почалося в минулому році.

Турецькі військові традиційно, з часів Ататюрка, позиціонують себе, як гаранти світських основ держави.