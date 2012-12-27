У Туреччині протестують проти установки ракет НАТО

Радари Patriot після розміщення в Газіантепі зможуть виявляти об'єкти в повітряному просторі над другим за величиною містом Сирії - Алеппо, а також провінцією Ідліб. Ще два ЗРК, які обслуговуються і керовані військовослужбовцями ФРН, планується розмістити на території провінції Кархаманмараш в 70-90 км від сирійської території, передають ЗМІ. Вони, на думку військових експертів, відіграють роль другого ешелону, прикриваючи в тому числі позиції американських комплексів. Надані Німеччиною Patriot планується розгорнути в Туреччині до 1 лютого майбутнього року, повідомляє rosbalt.ru.

Ще дві батареї, з Нідерландів, будуть розгорнуті в місті Адана, щоб вести стеження за повітряним простором над східною частиною Середземного моря, включаючи сірійські порти Латакія і Тартус.

Тим часом представники опозиційної режиму прем'єра Реджепа Ердогана комуністичної партії провели мітинг протесту проти установки протиракет Patriot. За даними іранського каналу Press TV, під гаслами "НАТО, геть з Туреччини!" і подібними напередодні на вулицях турецької столиці зібралися не менше тисячі чоловік.

Як повідомлялося, розгортання, яке відбудеться протягом найближчих декількох тижнів, матиме виключно оборонний характер. "Воно не призначене для підтримки безпольотної зони або будь-якої іншої наступальної операції. Його мета полягає в стримуванні будь-яких загроз Туреччини, в захисті населення і території Туреччини і для де-ескалації кризи на південно-східному кордоні НАТО", - підкреслив представник альянсу.

Нагадаємо, Туреччина у другій половині листопада звернулася до НАТО з проханням про надання їй систем Patriot для захисту від можливого повітряного нападу з боку Сирії. Рада НАТО 4 грудня на рівні глав МЗС підтримала прохання Анкари. За даними турецьких ЗМІ, ЗРК планується розмістити в провінціях Діярбакир, Малатья і Газіантеп на південному сході країни. Командний пункт, з якого вони будуть управлятися, буде знаходитися в Німеччині на базі НАТО в Рамштайні. ЗРК вже розміщувалися на турецькій території - в 1991 і 2003 роках, під час першої та другої іракських війн, однак за призначенням не застосовувалися.