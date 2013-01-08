Державні ЗМІ Китаю у страйку журналістів звинувачують іноземних агентів

Про це 8 січня пише The Wall Street Journal, передає Лента.ру.

Так, таблоїд Global Times, власником якого є Комуністична партія Китаю, написав, що ініціаторами протестів виступають іноземці, пов`язані з видвореним з країни правозахисником Ченем Гуанченом.

Після появи публікацій у державних ЗМІ біля стін редакції Southern Weekley пройшла демонстрація проурядових активістів. Присутні скандували гасла на підтримку Компартії і називали страйкуючих журналістів газети агентами ”зрадницьких” ЗМІ.

Напередодні кілька сотень людей взяли участь у мітингу на підтримку співробітників Southern Weekley. Страйк редакції почався 7 січня у відповідь на втручання цензорів у роботу газети: замість новорічного редакційного матеріалу про необхідність реформування політичного устрою в КНР газета вийшла з передовицею, що прославляла Компартію. Страйк журналістів Southern Weekley став першим за останній час виступом представників китайської преси проти цензури.

Як повідомляє ВВС News, редакцію Southern Weekley підтримали багато китайських ЗМІ. Незважаючи на те, що новинні видання розповсюдили тексти, які критикують страйк, багато хто супроводжує їх поясненням про те, що лише транслює позицію влади, не поділяючи її.

Крім того, страйкуючих журналістів підтримали багато відомих представників громадськості, зокрема кіноактори і учені, пише Businessweek.

Як повідомляв УНІАН, після першої за 20 років акції протесту проти цензури Комуністична партія Китаю розповсюдила в ЗМІ директиву про посилення контролю над пресою.