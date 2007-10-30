Об`єднання двох Корей коштуватиме Сеулу трильйон доларів

Возз`єднання Південної Кореї та КНДР може коштувати Сеулу мінімум 1 трлн дол., які будуть потрібні для модернізації застарілої інфраструктури КНДР.

Такого висновку дійшли експерти Спеціального комітету з бюджету і фінансів Національної Асамблеї Південної Кореї в своїй доповіді, присвяченій проблемі об`єднання двох країн, передає Reuters.

Південнокорейським експертам вдалося підрахувати, що в разі возз`єднання Корейського півострова в 2015 р., Сеул муситиме інвестувати 858 млрд дол. протягом 10 років у підвищення північнокорейської економіки до необхідного рівня. А якщо об`єднання відбудеться в 2030 р., потенційні витрати Сеула збільшаться до 1 трлн 320 млрд дол., оскільки між двома економіками стрімко зростає.

Водночас автори дослідження відзначають і ряд позитивних сторін возз`єднання. Для Сеула такими можуть стати вивільнення додаткових коштів від демілітаризації Північної Кореї, відкриття нових ринків, а також доступ до недорогої землі і дешевих трудових ресурсів КНДР.

Можливість возз`єднання Корейського півострова почала обговорюватися після того, як вперше в історії двох держав керівник Південної Кореї Кім Де Джун відвідав з візитом КНДР в 2000 р. Цей візит дав імпульс до потепління відносин між країнами, які досі перебувають у стані формального перемир`я, яким 54 роки назад було зупинено Корейську війну. Проте, в самій Південнішій Кореї багато хто оцінює возз`єднання двох країн скептично, побоюючись, що це може похитнути позиції південнокорейської економіки (на сьогодні 13-ї в світі), а також призвести до масового напливу мігрантів з Північної Кореї.

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