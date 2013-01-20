Автор «Їжачка в тумані»: Магнітський помер від серцевої недостатності Путіна (відео)

Виступаючи на церемонії нагородження лауреатів премії імені Володимира Висоцького "​​Своя колія" Норштейн прокоментував один з попередніх виступів - доктора Леоніда Рошаля, який констатував, що Росії не вистачає 120 тисяч лікарів, пише Лента.ру.

"Я це відразу пов'язав в голові монтажно з тим, коли Путін сказав: 'Магнітський помер від серцевої недостатності', - продовжив Норштейн. - Я думаю, що Магнітський помер від "серцевої недостатності" - і Путіна, і начальника тюрми..." Мову мультиплікатора перервали овацією і криками "Браво!"

Слова Норштейна про Путіна були потім вирізані з трансляції Першого каналу.