Польща висилає 75 ”небажаних” українок

У Польщі затримано 75 українок, які нелегально працювали на виробництві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив речник поморського відділу Прикордонної служби Яцек ОГРОДОВИЧ.

За його словами, працевлаштував українок власник господарства неподалік міста Пижица у Західнопоморському воєводстві Польщі. Українки працювали не на полі, як це було попередньо узгоджено, а на виробництві декоративних вінків.

Як сказав Я.ОГРОДОВИЧ, умови проживання українок не відповідали вимогам – “окрім голих стін та голого бетону у будинку нічого не було”. Втім, самі українки, додав він, говорять, що ці умови не такі вже й погані, оскільки було тепло, вода і кухня.

За словами Я.ОГРОДОВИЧА, українки фігуруватимуть у базах даних як особи, небажані на території Республіки Польща.

Увечері 30 жовтня Прикордонна служба та Державна інспекція праці Польщі провели контроль закладу, де працювали українки. За словами представника Держінспекції праці Дороти ЛОРЕНЗ, власнику господарства загрожують карні санкції та судове слідство.

У свою чергу у Прикордонній службі Польщі заявили, що 75 громадянок України мають залишити територію держави, а якщо не зроблять цього впродовж тижня, то їх буде депортовано. Українки протягом року не матимуть права в`їзду на територію Польщі.