Чому Росія вийшла з угоди про транзит нафти і чи справді вийшла...

Надзвичайному і Повноважному послу РФ в Україні Віктору ЧЕРНОМИРДІНУ невідомі причини виходу Росії з Угоди про узгоджену політику в області транзиту нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами в СНД.

Про це В.ЧЕРНОМИРДІН повідомив сьогодні в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Я не чув і не знаю. Вперше чую, що є така угода. В якому році підписана? У 1996-му? При мені? Не пам`ятаю», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

При цьому посол РФ висловив думку, що Росію зв`язують транзитні відносини в області поставок нафти лише з Україною і Білоруссю. «Які ще країни СНД беруть участь в транзиті? Вони є отримувачами нафти, а транзит здійснюємо ми, Україна і Білорусь, через які йдуть основні поставки нафти. Я не знаю причин», - додав він.

В.ЧЕРНОМІРДІН також повідомив, що йому нічого невідомо про підписане відповідне розпорядження прем`єр-міністра РФ Віктора ЗУБКОВА.

Як повідомили сьогодні деякі російські ЗМІ, уряд РФ видав розпорядження про припинення участі РФ в тимчасовій Угоді про узгоджену політику в області транзиту нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами в СНД.