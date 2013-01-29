У Сомалі прогримів вибух біля резиденції прем'єра: щонайменше 6 загиблих

Це повідомляє агентство РІА «Новости».

Вибух здійснив терорист-смертник, який підірвав себе за межами офісу прем'єра.

"Я бачив тіла шістьох людей і кілька постраждалих", - сказав один з військових з місця події.

Жодне з діючих у країні угруповань поки що не взяло на себе відповідальності за вибух.

Республіка Сомалі перестала існувати як єдина держава в 1991 році з падінням диктаторського режиму Сіада Барре. Єдиною законною владою в країні міжнародна спільнота визнає федеральний уряд, який контролює Могадішо і ряд навколишніх районів. Решта частин Сомалі перебувають під контролем невизнаних державних утворень або є самоврядними територіями. У районах на півдні і північному сході Сомалі правлять місцеві клани і радикальні рухи ісламізму, зокрема пов'язані з "Аль-Каїдою". Території на півночі і північному заході Сомалі контролює невизнана Республіка Сомаліленд.