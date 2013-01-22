Пірати захопили танкер з нафтою

Повідомляють, що танкер під прапором Панами мав вивантажити нафту в Абіджані.

Останнім часом масштаби морського піратства на заході Африці стрімко зростають, зазначає РосБізнесКонсалтинг. І якщо сомалійські пірати, очікуючи на викуп, можуть тримати в заручниках команду захопленого корабля багато місяців, то в районі Гвінейської затоки (Кот-д'Івуар, Гана, Того, Бенін, Нігерія) пірати, захопивши танкер, затримують його на кілька днів, щоб перевантажити нафту на свої судна, після чого відпускають екіпаж.