В Алеппо знайшли 109 трупів на місці масового розстрілу

Про це за інформацією газети The Daily Telegraph повідомляє Lenta.ru.

Всі загиблі - чоловічої статі, найдорослішому - трохи за 30, наймолодшому на вигляд 11-12 років. Опозиціонери стверджують, що ще три десятки тіл залишаються в річці вище за течією, однак витягти їх поки не можна, бо ця ділянка річки прострілюється урядовими снайперами.

Берег річки, мабуть, вже давно використовувався для проведення розстрілів, так як трупи декількох людей через розкладання вже важко впізнати, хоча в абсолютної більшості рани ще зовсім свіжі.

Зараз вже опізнано приблизно половину розстріляних. Всі вони були жителями тієї частини Алеппо, яка знаходиться під контролем повстанців. Всі в різний час відправилися по різних справах в урядову частину міста і зникли безвісти.

Процес упізнання вбитих триває: до місця зберігання трупів приходять сотні жителів Алеппо, чиї близькі нещодавно пропали. За словами повстанців, в цьому районі міста кілька днів тому йшли бої і він перебував під контролем урядових сил. Крім того, опозиціонери відзначають, що людей, мабуть, хапали на блок-постах, після чого розстрілювали без всякого суду і навіть без відправки до в'язниці, оскільки на всіх залишилися ремені і шнурки: у тюрмах їх носити не можна.

Уряд Сирії звинуватив у події "банди терористів", які нібито викрадають людей заради викупу, а потім розстрілюють їх. Однак, як пише кореспондент The Daily Telegraph, така версія здається вкрай малоймовірною родичам убитих. Отримавши тіла своїх близьких, вони починали в гніві проклинати президента Башара Асада, бажаючи йому і його родині такої ж долі, яка спіткала людей, убитих на річці Кувейк.