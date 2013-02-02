Путіна підловили на повторенні промови глави його ж адміністрації (відео)

Як наголошується в співтоваристві ru_politics в «Живому журналі», у промовах Путіна й Іванова, виголошених з різницею в чотири місяці, використовувалися ідентичні формулювання й звороти, передає Лента.ру.

1 лютого на виступі під час зустрічі з учасниками Архієрейського собору РПЦ, Путін заявив, що «росіяни повинні пам'ятати й інші сторінки своєї історії, в тому числі, виносити уроки з драматичних подій початку XX століття, "коли значною мірою саме з розмивання духовних і національних основ, зі справжнього цькування Російської православної церкви та інших наших традиційних конфесій - починалося руйнування єдиної країни, її зрив в революції і потрясіння, у братовбивчі конфлікти і війни"» (цитата за ІТАР-ТАРС).

Буквально те ж заявив Сергій Іванов на відкритті XVI Всесвітнього російського народного собору «Рубежі історії - рубежі Росії» 1 жовтня 2012 року. У своєму виступі він закликав пам'ятати історію, «у тому числі драматичну історію XX століття, "коли саме з розмивання духовних основ почалося руйнування єдиної країни, її зриви в революції і потрясіння, в громадянське протистояння"» (цитата за Newsru.com).

Виходячи з цього, блогери роблять висновок, що в адміністрації президента РФ спостерігається дефіцит спічрайтерів для написання промов політиків.